شؤون فلسطينية

عاكف المصري يلتقي هنية ويبحث معه مبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

عاكف المصري يلتقي هنية ويبحث معه مبادرة العشائر لإنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية وبحضور عضو المكتب السياسي زكريا أبو معمر وذلك في مقر اقامته في العاصمة المصرية.

ورحب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر التي لقيت ترحيبا و قبولا شعبيا و فصائليا واسعا.

وأكد عاكف المصري خلال اللقاء يأن الهيئة العليا لشؤون العشائر والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية تؤكد حرصها علي وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وان مبادرتها لا تشكل بديلا لكل المبادرات العربية السابقة وانما محاولة لإعادة تسليط الأضواء على الواقع
الفلسطيني، وأيضا تعبير صادق عن رغبات وآمال شعبنا الفلسطيني لمغادرة مربع الانقسام الفلسطيني والانتقال الى المربع الأول في مواجهة الاحتلال الإسرائيلى والتحديات الراهنة التي تواجهها القضية الفلسطينية.

ومن جهته أكد هنية استعداد حركة حماس للانخراط فورا في أى
جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني والذهاب فورا الى توحيد كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية و اجراء الانتخابات الشاملة في ظل توافق وطني يقدم مصلحة الوطن والمواطن امام مصلحة أى فصيل و يعيد القوة و الزخم لمنظمة التحرير الفلسطينية منظمة كل الشعب الفلسطيني.

وعبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقدير و تثمين حركته للعشائر الفلسطينية و للهيئة العليا لشؤون العشائر على مبادرتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأكد هنية والمصري عن تقدير حركة حماس والهيئة العليًا للعشائر لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكًومة وشعبا لاحتضانهم الدائم للفصائل الفلسطينية وحرص مصر على انهاء الانقسام والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

أخبار ذات صلة

صيدم: أوروبا تحتاج أن تلعب دوراً أكبر في القضية الفلسطينية

صيدم: أوروبا تحتاج أن تلعب دوراً أكبر في القضية الفلسطينية

عاكف المصري يلتقي هنية ويبحث معه مبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

عاكف المصري يلتقي هنية ويبحث معه مبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

شاهد: العثور على سمكة دخيلة سامة وخارقة للنعال في القطاع

شاهد: العثور على سمكة دخيلة سامة وخارقة للنعال في القطاع

مديرية داخلية محافظة غزة تُصدر إعلاناً للمواطنين

مديرية داخلية محافظة غزة تُصدر إعلاناً للمواطنين

منصور يجدد دعوته للأمم المتحدة لإدراج إسرائيل ضمن لائحة من ينتهكون حقوق الأطفال

منصور يجدد دعوته للأمم المتحدة لإدراج إسرائيل ضمن لائحة من ينتهكون حقوق الأطفال

حماس: هدم الاحتلال للبيوت بالقدس لن يكسر عزيمة أهلها وإرادتهم بالبقاء والثبات

حماس: هدم الاحتلال للبيوت بالقدس لن يكسر عزيمة أهلها وإرادتهم بالبقاء والثبات

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

تفاصيل اجتماع وفد من حماس برئاسة هنية مع عباس كامل

تفاصيل اجتماع وفد من حماس برئاسة هنية مع عباس كامل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صيدم: أوروبا تحتاج أن تلعب دوراً أكبر في القضية الفلسطينية

صيدم: أوروبا تحتاج أن تلعب دوراً أكبر في القضية الفلسطينية

عاكف المصري يلتقي هنية ويبحث معه مبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

عاكف المصري يلتقي هنية ويبحث معه مبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

منصور يجدد دعوته للأمم المتحدة لإدراج إسرائيل ضمن لائحة من ينتهكون حقوق الأطفال

منصور يجدد دعوته للأمم المتحدة لإدراج إسرائيل ضمن لائحة من ينتهكون حقوق الأطفال

حماس: هدم الاحتلال للبيوت بالقدس لن يكسر عزيمة أهلها وإرادتهم بالبقاء والثبات

حماس: هدم الاحتلال للبيوت بالقدس لن يكسر عزيمة أهلها وإرادتهم بالبقاء والثبات

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري رامز اللحام من بيت لحم

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري رامز اللحام من بيت لحم

مركز حقوقي يدعو النيابة العامة لوقف التحقيق مع الشعيبي وحسين

مركز حقوقي يدعو النيابة العامة لوقف التحقيق مع الشعيبي وحسين

عدة إصابات بينها بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

عدة إصابات بينها بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

منوعات

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بليلة الحناء استعداداً لحفل زفافها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بليلة الحناء استعداداً لحفل زفافها

جورجينا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أبيض جريء

جورجينا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أبيض جريء

سهر الصايغ تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة

سهر الصايغ تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة

وفاة الملحن المصري محمد النادي عن عمر 39 عاماً

وفاة الملحن المصري محمد النادي عن عمر 39 عاماً

عربي

وفاة وزير صحة مصري سابق نتيجة خطأ طبي

وفاة وزير صحة مصري سابق نتيجة خطأ طبي

السيسي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من نتنياهو بشأن حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية

السيسي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من نتنياهو بشأن حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية

قناة السويس تعلن عبور ناقلة البترول (SEAVIGOUR) بعد إصلاحها

قناة السويس تعلن عبور ناقلة البترول (SEAVIGOUR) بعد إصلاحها

السودان: تصاعد حدة الاشتباكات بالخرطوم وعشرات الضحايا في نيالا وشمال دارفور

السودان: تصاعد حدة الاشتباكات بالخرطوم وعشرات الضحايا في نيالا وشمال دارفور