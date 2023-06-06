عاكف المصري يلتقي هنية ويبحث معه مبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

ورحب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر التي لقيت ترحيبا و قبولا شعبيا و فصائليا واسعا.



وأكد عاكف المصري خلال اللقاء يأن الهيئة العليا لشؤون العشائر والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية تؤكد حرصها علي وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وان مبادرتها لا تشكل بديلا لكل المبادرات العربية السابقة وانما محاولة لإعادة تسليط الأضواء على الواقع

الفلسطيني، وأيضا تعبير صادق عن رغبات وآمال شعبنا الفلسطيني لمغادرة مربع الانقسام الفلسطيني والانتقال الى المربع الأول في مواجهة الاحتلال الإسرائيلى والتحديات الراهنة التي تواجهها القضية الفلسطينية.



ومن جهته أكد هنية استعداد حركة حماس للانخراط فورا في أى

جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني والذهاب فورا الى توحيد كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية و اجراء الانتخابات الشاملة في ظل توافق وطني يقدم مصلحة الوطن والمواطن امام مصلحة أى فصيل و يعيد القوة و الزخم لمنظمة التحرير الفلسطينية منظمة كل الشعب الفلسطيني.



وعبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقدير و تثمين حركته للعشائر الفلسطينية و للهيئة العليا لشؤون العشائر على مبادرتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني.



وأكد هنية والمصري عن تقدير حركة حماس والهيئة العليًا للعشائر لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكًومة وشعبا لاحتضانهم الدائم للفصائل الفلسطينية وحرص مصر على انهاء الانقسام والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.







رام الله - دنيا الوطناستقبل اليوم الثلاثاء الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية وبحضور عضو المكتب السياسي زكريا أبو معمر وذلك في مقر اقامته في العاصمة المصرية.