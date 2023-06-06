شاهد: العثور على سمكة دخيلة سامة وخارقة للنعال تظهر بالقطاع

وأضاف أن طولها يصل إلى 30 – 40 سنتيمترا وربما يزيد أحيانا، وتعتبر الأكثر شيوعا في العالم بين أنواع أسماك الحجرية الأخرى.

وأكد عبد ربه أن السمكة تعتبر من من آكلات اللحوم (Carnivorous) التي تتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات، وهي ذات أشواك ظهرية سامة (Venomous Dorsal Spines).





وكشف أنها تتواجد بأعداد قليلة جدا في البحر الأبيض المتوسط (Mediterranean Sea) الذي وصلت إليه كأسماك دخيلة (Alien or Exotic or Non-native Fishes) عبر قناة السويس (Swiss Canal) قادمة من البحر الأحمر.





وقال عبد ربه: "يُعرف عن السمكة أنها من أخطر الأسماك السامة في العالم .. يكمن خطرها في صعوبة تمييز الغواصين أو الصيادين لها في القيعان البحرية لأنها تكون شبه مدفونة في الرمال والرواسب البحرية (Sea Sands and Sediments) وبالتالي قد يقع الإنسان على أشواكها الظهرية الحادة والمتصلدة الخارقة للنعال فتسبب له الهلاك.





وتشمل تأثيرات سم السمكة الحجرية، وفق عبد ربه، الآلام الشديدة والصدمة والشلل وموت الأنسجة، ويمكن لجرعة كبيرة أن تكون قاتلة للإنسان (Fatal) ، وخاصة الأطفال الصغار وكبار السن وذوي جهاز المناعة الضعيف. وقد يعاني الضحايا الباقون على قيد الحياة جراء تعرضهم لسموم السمكة الحجرية من تلف الأعصاب (Nerve Damage).





















وتابع أستاذ العلوم البيئية والبحرية في الجامعة الإسلامية بغزة، إن السمكة تعيش على القيعان البحرية (Seabeds) أو قيعان الشعاب المرجانية (Coral Reef Bottoms) في البحر الأحمر (Red Sea) مموهة كصخرة، كما أنها تكثر في المناطق الساحلية للمحيطين الهادي والهندي (Indo-Pacific Oceans) ولاسيما في الحاجز المرجاني العظيم (Great Reef Barrier) الذي يحد قارة أستراليا من الجهة الشمالية الشرقية.