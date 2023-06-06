شؤون فلسطينية

مديرية داخلية محافظة غزة تُصدر إعلاناً للمواطنين

مديرية داخلية محافظة غزة تُصدر إعلاناً للمواطنين
افتتاح صالة مديرية محافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، إعلاناً للمواطنين بمحافظة غزة.

وأعلنت مديرية داخلية محافظة غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، للمواطنين الكرام في المحافظة عن بدء استقبال معاملات الجمهور في صالة مديرية داخلية غزة بعد إعادة افتتاحها، وذلك اعتباراً صباح يوم غد الأربعاء السابع من حزيران/ يونيو 2023.

وافتتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني –الشق المدني، اليوم، صالة المراجعين في مديرية داخلية محافظة غزة، بعد إعادة تطويرها وترميمها بما يعزز جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور.

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