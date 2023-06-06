رئيس أركان جيش الاحتلال: فقدنا جنديين ومجندة بمواجهة شرطي مصري والهجوم كان صعباً

وقال وزير إسرائيلي، أمس الاثنين، إن التحقيق الذي يجريه الجيش في حادث مقتل ثلاثة جنود على الحدود مع مصر، يتركز على احتمال وقوع إخفاقات.





وأوضح عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) الوزير يسرائيل كاتس، إن "التحقيق الذي يجريه الجيش في ملابسات الحادث يتركز على احتمال وقوع إخفاقات في اتخاذ القرارات على المستوى القيادي".





وأضاف أنه التحقيق سيتركز أيضاً على العبر التي يجب استخلاصها مما حدث"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قراراً بعد حادثة مقتل الجنود الثلاثة عند الحدود المصرية.





ووفق موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن "الجيش الإسرائيلي سيغلق خلال الأيام المقبلة فتحات الطوارئ الموجودة في السياج الفاصل مع مصر، بعد إجراء تحقيق أولي واعتبار طريقة إغلاق الفتحات غير مُحكمة وخطأ فادح في صيانتها جيداً".



