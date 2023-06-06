حماس: هدم الاحتلال للبيوت بالقدس لن يكسر عزيمة أهلها وإرادتهم بالبقاء والثبات

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن ما يقوم به الاحتلال بحق أهلنا في القدس وخاصة مجازر هدم البيوت التي وصلت إلى حد الوحشية التي يفرض من خلالها الاحتلال على صاحب البيت أن يهدم بيته بنفسه، لن تكسر عزيمة شعبنا.وبيّن أن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال لن تكسر عزيمة شعبنا وأهلنا في القدس ولن تكسر فيهم إرادة البقاء فيها ورغبة الثبات والرباط في الأقصى.وأضاف حمادة: "الاحتلال وعلى مدى عمره مارس إجرامه الغاشم وخاصة فيما يتعلق بهدم البيوت وكل ذلك لم يثن أهلها من البقاء في القدس وقراها وأحياءها".وأكد أن أهل القدس لن يبرحوا ولن يغادروا القدس ورسالتهم في الثبات والصمود أمام آلة البطش الصهيونية واضحة بأنهم هم الباقون في القدس وأنها ستظل فلسطينية عربية.