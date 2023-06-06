دولي

وزير الدفاع الروسي: أحبطنا هجوماً أوكرانياً مضاداً الأيام الماضية

وزير الدفاع الروسي: أحبطنا هجوماً أوكرانياً مضاداً الأيام الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد إعلان موسكو إحباط هجوم أوكراني كبير بمنطقة دونيتسك، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن كييف شنت الهجوم الذي طالما وعدت به على مختلف قطاعات الجبهة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرجيو شويغو، فقد حاولت القوات المسلحة الأوكرانية بدءاً من 4 حزيران/يونيو الجاري، التقدم على خمسة محاور بمساعدة لواءين، إلا أنها لم تنجح، وخسرت 300 جندي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).

وجاءت تصريحات شويغو عقب سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول الجهة التي تقف خلف الانهيار الجزئي الذي لحق سد نوفا كاخوفكا، الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من الثلاثاء، إنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بمنطقة "دونيتسك" وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة ودمرت ثماني دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال.

وأضافت الوزارة على قناتها بتطبيق (تيليغرام): "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية".

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.

وقبل ثلاثة أيام، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وصرح زيلينسكي لصحيفة (وول ستريت جورنال)، "نعتقد بقوة أننا سننجح"، مضيفاً: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".

واتهمت القوات المسلحة الأوكرانية روسيا بتدمير جزء من سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو بجنوب أوكرانيا فيما أكدت وكالة الأنباء الروسية (تاس) تدمير السد. كما ذكر مسؤول أوكراني أن فيضانات غمرت عدة قرى "كليا أو جزئيا".

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