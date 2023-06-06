شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي
الطفل الشهيد التميمي قبل الإعلان عن استشهاده
رام الله - دنيا الوطن
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد التميمي البالغ من العمر سنتين جراء أصابته برصاصة في الرأس.

واعتبرت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك امتداد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنهم الأطفال الذين بلغ عدد من استشهدوا منهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلا منذ بداية العام الجاري.

ودعت المنظمة الى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة والعمل على مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته التي ترتقي إلى جرائم حرب، وتوفير الحماية الدولية.

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