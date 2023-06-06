شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع وفد من حماس برئاسة هنية مع عباس كامل

تفاصيل اجتماع وفد من حماس برئاسة هنية مع عباس كامل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، بالوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية يوم أمس الإثنين في القاهرة.

ووفق الموقع الرسمي لحركة حماس، فإن لقاء وفد الحركة الذي ضم أيضًا كلًا من صالح العاروري وخالد مشعل د.خليل الحية والمهندس روحي مشتهى، كان إيجابيًا ومثمرًا، وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة.

كما تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لاسيما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة والقدس.

وأكد وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا دورها في خدمة أبناء شعبنا.

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