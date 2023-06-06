الخارجية تدين اقتحام سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في الخرطوم

رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين، اقتحام سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في الخرطوم، كما وتدين اقتحام عصابات ومجموعات مسلحة سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في العاصمة السودانية الخرطوم للمرة الرابعة والثالثة على التوالي منذ بدأ الاشتباكات.وقالت الوزارة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "تقوم تلك المجموعات تقوم بتكسير الابواب وتخريب المقتنيات وضرب الموظفين المحليين ومن يتواجد من طواقم السفارة، بالإضافة إلى سرقة الأموال التي تخص موازنة السفارة واحتياجاتها".واعتبرت الوزارة في بيانها أن "هذه الاقتحامات والتعديات انتهاكاً جسيماً لسيادة دولة فلسطين واعتداء على مقراتها الرسمية وانتهاكا صارخا لاتفاقية فينا، وستقوم الوزارة بالمتابعات القانونية اللازمة لحماية السفارة ومقر إقامة السفير والعاملين فيهما".