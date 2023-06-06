الكهرباء بغزة تكشف تفاصيل توجّه وفد من الشركة للقاهرة بشأن الخطوط المصرية

خاص دنيا الوطنأكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، أن شركة توزيع الكهرباء ستكون جزءًا من الوفد الرسمي المتواجد في جمهورية مصر العربية، لمناقشة إعادة ربط الخطوط المصرية باتجاه قطاع غزة.وقال ثابت في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، إن "الحديث يدور عن 50 ميجا وات بالمرحلة الأولى ونأمل أن تصل هذه الكمية من الكهرباء؛ لأنها مهمة بالنسبة لنا وستكون رافعة أساسية لسد العجز المترتب في قطاع غزة".وتابع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء أن "ما ستناقشه الشركة شيء مهم ومبشر، ونأمل أن يوفقوا في إعادة الخطوط المصرية باتجاه قطاع غزة".وفيما يخص جدول توزيع الكهرباء خلال فترة اختبارات الثانوية العامة، قال ثابت "بالنسبة لطلاب توجيهي نحن نُولي اهتماماً كبيراً من خلال شركة توزيع الكهرباء" لافتة إلى أن "جدول توزيع الكهرباء يشهد حالياً استقرارًا كاملًا نظراً لأن الأجواء ربيعية مما يحقّق لنا زيادات في التيار الكهربائي".وتابع: "كان هناك اجتماع بين إدارة شركة توزيع الكهرباء ووزارة التربية والتعليم العالي لتنسيق الجهود لخدمة موضوع اختبارات الثانوية العامة".وأوضح أن "خلال السنوات السابقة كان هناك اهتمام من قِبل إدارة الشركة بإمداد الكهرباء لمراكِز الكنترول الخاصة برصد الدرجات بالتصحيح، وكافة المراكز التي لها علاقة بالاختبارات يتم إمدادها بتيار كهربائي دائم لتمكينها من الأعمال الخاصة بها".