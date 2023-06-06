شؤون فلسطينية

الكهرباء بغزة تكشف تفاصيل توجّه وفد من الشركة للقاهرة بشأن الخطوط المصرية

الكهرباء بغزة تكشف تفاصيل توجّه وفد من الشركة للقاهرة بشأن الخطوط المصرية
شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
أكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، أن شركة توزيع الكهرباء ستكون جزءًا من الوفد الرسمي المتواجد في جمهورية مصر العربية، لمناقشة إعادة ربط الخطوط المصرية باتجاه قطاع غزة.

وقال ثابت في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، إن "الحديث يدور عن 50 ميجا وات بالمرحلة الأولى ونأمل أن تصل هذه الكمية من الكهرباء؛ لأنها مهمة بالنسبة لنا وستكون رافعة أساسية لسد العجز المترتب في قطاع غزة".

وتابع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء أن "ما ستناقشه الشركة شيء مهم ومبشر، ونأمل أن يوفقوا في إعادة الخطوط المصرية باتجاه قطاع غزة".

وفيما يخص جدول توزيع الكهرباء خلال فترة اختبارات الثانوية العامة، قال ثابت "بالنسبة لطلاب توجيهي نحن نُولي اهتماماً كبيراً من خلال شركة توزيع الكهرباء" لافتة إلى أن "جدول توزيع الكهرباء يشهد حالياً استقرارًا كاملًا نظراً لأن الأجواء ربيعية مما يحقّق لنا زيادات في التيار الكهربائي".

وتابع: "كان هناك اجتماع بين إدارة شركة توزيع الكهرباء ووزارة التربية والتعليم العالي لتنسيق الجهود لخدمة موضوع اختبارات الثانوية العامة".

وأوضح أن "خلال السنوات السابقة كان هناك اهتمام من قِبل إدارة الشركة بإمداد الكهرباء لمراكِز الكنترول الخاصة برصد الدرجات بالتصحيح، وكافة المراكز التي لها علاقة بالاختبارات يتم إمدادها بتيار كهربائي دائم لتمكينها من الأعمال الخاصة بها".

أخبار ذات صلة

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

تفاصيل اجتماع وفد من حماس برئاسة هنية مع عباس كامل

تفاصيل اجتماع وفد من حماس برئاسة هنية مع عباس كامل

الخارجية تدين اقتحام سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في الخرطوم

الخارجية تدين اقتحام سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في الخرطوم

التشريعي بغزة يعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الأشغال بشأن ملفيّ المشاريع المصرية وعنق الزجاجة

التشريعي بغزة يعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الأشغال بشأن ملفيّ المشاريع المصرية وعنق الزجاجة

الكهرباء بغزة تكشف تفاصيل توجّه وفد من الشركة للقاهرة بشأن الخطوط المصرية

الكهرباء بغزة تكشف تفاصيل توجّه وفد من الشركة للقاهرة بشأن الخطوط المصرية

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري رامز اللحام من بيت لحم

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري رامز اللحام من بيت لحم

مركز حقوقي يدعو النيابة العامة لوقف التحقيق مع الشعيبي وحسين

مركز حقوقي يدعو النيابة العامة لوقف التحقيق مع الشعيبي وحسين

عدة إصابات بينها بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

عدة إصابات بينها بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

التعاون الإسلامي تُدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري رامز اللحام من بيت لحم

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري رامز اللحام من بيت لحم

مركز حقوقي يدعو النيابة العامة لوقف التحقيق مع الشعيبي وحسين

مركز حقوقي يدعو النيابة العامة لوقف التحقيق مع الشعيبي وحسين

وزارة الاقتصاد: اتفاق لتنظيم الحوار الفلسطيني الأمريكي الخامس قريبا

وزارة الاقتصاد: اتفاق لتنظيم الحوار الفلسطيني الأمريكي الخامس قريبا

بالصور: الداخلية تفتتح صالة المراجعين بمديرية غزة بعد تطويرها

بالصور: الداخلية تفتتح صالة المراجعين بمديرية غزة بعد تطويرها

القدس: الاحتلال يجبر خمس عائلات على هدم منازلها في وادي قدوم

القدس: الاحتلال يجبر خمس عائلات على هدم منازلها في وادي قدوم

الاحتلال يُعرقل زيارة عائلات أسرى قلقيلية وسلفيت لأبنائهم في سجن (مجدو)

الاحتلال يُعرقل زيارة عائلات أسرى قلقيلية وسلفيت لأبنائهم في سجن (مجدو)

الإعلام الحكومي يصدر تنويهاً لوسائل الإعلام والصحفيين حول امتحانات الثانوية العامة

الإعلام الحكومي يصدر تنويهاً لوسائل الإعلام والصحفيين حول امتحانات الثانوية العامة

منوعات

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بليلة الحناء استعداداً لحفل زفافها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بليلة الحناء استعداداً لحفل زفافها

جورجينا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أبيض جريء

جورجينا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أبيض جريء

سهر الصايغ تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة

سهر الصايغ تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة

وفاة الملحن المصري محمد النادي عن عمر 39 عاماً

وفاة الملحن المصري محمد النادي عن عمر 39 عاماً

عربي

وفاة وزير صحة مصري سابق نتيجة خطأ طبي

وفاة وزير صحة مصري سابق نتيجة خطأ طبي

السيسي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من نتنياهو بشأن حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية

السيسي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من نتنياهو بشأن حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية

قناة السويس تعلن عبور ناقلة البترول (SEAVIGOUR) بعد إصلاحها

قناة السويس تعلن عبور ناقلة البترول (SEAVIGOUR) بعد إصلاحها

السودان: تصاعد حدة الاشتباكات بالخرطوم وعشرات الضحايا في نيالا وشمال دارفور

السودان: تصاعد حدة الاشتباكات بالخرطوم وعشرات الضحايا في نيالا وشمال دارفور