نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري رامز اللحام من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقل رامز اللحام (25 عاماً) من بيت لحم، اُعتقل في الـ3 من شباط عام 2022، وحول للاعتقال الإداريّ، وقد صدر بحقه أربعة أوامر منذ اعتقاله.ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقل اللحام أسير سابق اُعتقل للمرة الأولى في عام 2016 حيث كان يبلغ من العمر 18 عاماً، وحصل على شهادة الثانوية العامة وهو رهن الاعتقال، وأعيد اعتقاله في عام 2018، وفي عام 2020، كُلها كانت رهن الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله الخمس سنوات.الأسير اللحام هو طالب جامعي، لم يستطع إكمال تعليمه حتى اليوم، نتيجة لاعتقالاته المتكررة.يذكر أنه وفي معظم اعتقالاته نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتفتيش واسعة في منزله، ونكلت بأفراد عائلته.