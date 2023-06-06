شؤون فلسطينية

بالصور: الداخلية تفتتح صالة المراجعين بمديرية غزة بعد تطويرها

بالصور: الداخلية تفتتح صالة المراجعين بمديرية غزة بعد تطويرها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني –الشق المدني، صباح اليوم الثلاثاء، صالة المراجعين في مديرية داخلية محافظة غزة، بعد إعادة تطويرها وترميمها بما يعزز جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور.

وحضر حفل الافتتاح كل من الوكيل المساعد لوزارة الداخلية عاهد حمادة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالشق المدني عاطف حمادة، ومدير داخلية محافظة غزة الشق المدني فادي نعيم وعدد من مدراء الإدارات والمديريات والوحدات في وزارة الداخلية الشق المدني، إلى جانب لفيف من وجهاء وأعيان المحافظة.

وجرى تطوير صالة الجمهور من خلال توسعة مساحتها، وزيادة المقاعد، وعدد نوافذ استقبال المعاملات، وتوفير سبل الراحة للمراجعين بما يعزز سرعة إنجاز معاملاتهم.

وقال الوكيل المساعد عاهد حمادة خلال كلمة له: "عاهدنا الله أن نكون دائمًا عند حسن ظن أبناء شعبنا بنا وتذليل كافة العقبات والإمكانيات المتاحة أما تقديم خدماتنا لمن يستحقها".

وتابع: "على الرغم من الظروف الصعبة إلا أننا وبالتعاون والشراكة الكاملة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبراعية كريمة من وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح نحرص على تطوير مقدراتنا من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وأكد حمادة أن وزارة الداخلية الشق المدني متميزة دائمًا في الخدمات التي تقدمها للجمهور وسرعتها، لافتًا إلى أن مديرياتها ومراكز تقديم الخدمة كانت سباقة في تطوير ما تقدمه من خدمات.

ونبه إلى أنهم بصدد افتتاح مقر محافظة داخلية شمال غزة بحلته الجديدة، بالإضافة إلى مكاتب فرعية في محافظة خانيونس من أجل تسهيل معاملات المواطنين في المحافظة.

وتوجه الوكيل المساعد بالشكر لكل من حضر هذا الحفل الذي يفتتحون خلاله صالة استقبال جمهور المواطنين في محافظة غزة في مكتب الشيخ رضوان المتواجد في نفس مقر مديرية محافظة غزة.

يشار إلى مديرية داخلية محافظة غزة -الشق المدني تُقدم خدماتها لقرابة 900 ألف نسمة من قاطني المحافظة، وذلك عبر مكاتبها المختلفة.





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