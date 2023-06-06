وفاة وزير صحة مصري سابق نتيجة خطأ طبي

رام الله - دنيا الوطنتوفي مساء أمس الاثنين، وزير الصحة المصري الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إثر خطأ طبي تعرض له خلال إجراء جراحة في القلب.ونقلت قناة (العربية) عن مصادر مصرية، أن الوزير الأسبق البالغ من العمر (68 عاماً)، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة لإجراء جراحة عاجلة، مضيفةً أن الوزير وخلال إجراء الجراحة تعرض لخطأ طبي أدى لوفاته على الفور.ونعت الرئاسة المصرية وزير الصحة الأسبق، وقالت "إن الفقيد قامة طبية ورمز للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين".وأضافت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد.