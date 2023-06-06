شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يجبر خمس عائلات على هدم منازلها في وادي قدوم

القدس: الاحتلال يجبر خمس عائلات على هدم منازلها في وادي قدوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمس عائلات مقدسية، على هدم بنايتين مكونتين من خمس وحدات سكنية في حي واد قدوم في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن العائلات وهي برقان، والطويل، ونصار، شرعت بهدم البنايتين بعد أن تلقت إخطاراً من الاحتلال بالهدم، علاوة على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك قدرها 200 ألف شيكل، ما اضطرها إلى هدمها ذاتيا.

وقامت العائلات أمس بإفراغ البيوت من محتوياتها تمهيداً لعملية الهدم، على الرغم من محاولاتها المستمرة ومناشدتها بعدم الهدم وتشريدها.

وأكد عاصم برقان مالك أحد البيوت في المبنى، أن العمارتين تحتويان على ما يقارب 30 فرداً، وأن إحداهما مكونة من شقتين وأخرى من ثلاث شقق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال، إن "العائلات الخمس الآن باتت في العراء أمام منازلها المهدمة، وإننا سعينا منذ 28 عاماً للحصول على ترخيص، وحصلنا على ترخيص للطابق الأول في إحدى البنايتين". 

وأكد أن قوات الاحتلال تنتظر هدم هذه المنازل من أجل فرض سيطرتها على قطعة الأرض التي نملكها.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة، بدعوى عدم حصولهم على تراخيص بناء.

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