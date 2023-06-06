جماهير رام الله تُشيّع جثمان الشهيد الطفل محمد التميمي

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي (ثلاثة أعوام)، والذي استشهد أمس متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الخميس الماضي.وانطلق موكب التشييع من مستشفى رام الله باتجاه قرية النبي صالح، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يوارى الثرى.وكان الطفل التميمي قد أصيب برفقة والده، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز عسكري يتبع لجيش الاحتلال، عند مدخل قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.