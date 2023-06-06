الاحتلال يُعرقل زيارة عائلات أسرى قلقيلية وسلفيت لأبنائهم في سجن (مجدو)

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، إنّ قوات الاحتلال تعيق مرور 50 من عائلات أسرى محافظتي قلقيلية وسلفيت، التي توجهت لزيارة أبنائهم في سجن (مجدو)، وتمنع مرورهم على حاجز (أيال) العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع عائلات الأسرى من المرور عبر الحاجز، وتدعي عدم وجود تنسيق للزيارة.ويتعمد الاحتلال عرقلة زيارات عائلات الأسرى، وتعد إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالعائلات، فضلاً عن سياسة الحرمان من الزيارة التي تستهدف المئات من عائلات الأسرى.