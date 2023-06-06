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شؤون فلسطينية

الإعلام الحكومي يصدر تنويهاً لوسائل الإعلام والصحفيين حول امتحانات الثانوية العامة

الإعلام الحكومي يصدر تنويهاً لوسائل الإعلام والصحفيين حول امتحانات الثانوية العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تعميماً لوسائل الإعلام ولنشطاء الإعلام الاجتماعي حول امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي "يُقدر عالياً جهودكم الكبيرة التي تبذلونها في خدمة الإعلام الفلسطيني، وبالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة فإننا نهيب بكم بضرورة توخي الدقة حول ما يُنشر أثناء انعقاد الامتحانات، والحذر من نشر أي محتوىً قد يؤثر سلبا على سير وسلامة الامتحانات".

وأضاف "لذا فإننا نطلب منكم توفير أجواء الطمأنينة والهدوء لأبنائنا الطلبة وذويهم الكرام، وعدم إرباك المشهد العام للطلبة ولمجتمعنا الفلسطيني وتوفير الظروف المناسبة والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي حتى انتهاء فترة الامتحان".

وتابع "إن المكتب الإعلامي الحكومي ينظر بخطورة إلى أي محاولة لإرباك المشهد العام والتأثير السلبي على الواقع النفسي للطلبة، وبالتالي فإن المكتب سيضطر إلى اللجوء إلى المقتضى القانوني في حال إساءة النشر".

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