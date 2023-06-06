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دولي

شاهد.. إيران تكشف عن صاروخها الفرط صوتي "فتاح"

شاهد.. إيران تكشف عن صاروخها الفرط صوتي "فتاح"
إيران تكشف عن صاروخها الفرط صوتي "فتاح"
رام الله - دنيا الوطن
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن أول صاروخ باليستي فرط صوتي، أطلق عليه اسم "فتاح"، وذلك بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وأعلن الحرس الثوري، أن هذا الصاروخ الباليستي الفرط صوتي، صنع على يد خبراء مركز الصناعة الجوية التابع للحرس الثوري.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن هذا الصاروخ يتميز بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وقادر على الوصول إلى سرعة عالية، والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه.

ويصل مدى هذا الصاروخ إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 "ماخ" (وحدة لقياس السرعة) كما أنه "قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء" وفق الوكالة.

وحضر مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ "فتاح" حسين سلامي، قائد الحرس الثوري اللواء ، والعميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، وعدد آخر من قادة الحرس الثوري، وفق موقع (الجزيرة نت).

وفي السنوات الأخيرة، وسعت إيران برنامجها الصاروخي، لاسيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وقلق الدول الأوروبية، بينما تقول طهران إن هذا البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً قادراً على استهداف قطع بحرية متحركة.





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