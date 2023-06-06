التعليم تتحدث لـ"دنيا الوطن" حول اختبارات التوجيهي والموعد المتوقع للنتائج وأجندة العام الدراسي المقبل

خاص دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية التعليم عن إتمامها لكافة الاستعدادات الخاصة بإطلاق امتحان الثانوية العامة في فلسطين والشتات، والتي من المقرر أن تنطلق يوم غدٍ الأربعاء.وأكد المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور لـ "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، أن لجنة الامتحانات العامة اجتمعت اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق امتحانات الثانوية العامة، وأنهت كافة الاستعدادات.ولفت الخضور إلى أن الامتحانات سوف تعقد عند الساعة التاسعة صباحاً، ولن يسمح بالتأخير للطلاب حتى لا يصبح الأمر معتاد لديهم.وبين أنه سيتم في اليوم التالي للامتحان البدء بعملية التصحيح الخاصة به، بهدف السرعة في إتمام الإجراءات الخاصة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة.وحول الموعد المتوقع لإعلان نتائج الثانوية العامة، قال الخضور إنه من المبكر الحديث حالياً عن الأمر، وأن التركيز سيكون لعقد الامتحانات والتصحيح.وأضاف "جرت العادة أن يكون موعد النتائج في الثلث الأخير من شهر يوليو، ويبقى الأمر منوط بالإجراءات والترتيبات الخاصة بعملية التصحيح.وبخصوص طبيعة الموسم الدراسي للعام المقبل وطبيعة الدوام، أوضح الخضور أنه سيصدر قرار قريب بخصوص طبيعة وأجندة العام الدراسي المقبل وكيف ستكون طبيعة الدراسة.وأوضح أنه سيتم الإعلان عن طبيعة الأجندة الدراسية وطبيعتها، فور الاستقرار عن الأمر والنظر فيه، إن كان سيبقى بنظام 4 فصول دراسية، أم العودة إلى النظام القديم (ما قبل كورونا).