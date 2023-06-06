الشرطة بغزة لـ "دنيا الوطن": أنهينا كافة ترتيبات تأمين امتحانات الثانوية العامة

خاص دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي، أن جهاز الشرطة أنهى كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تنطلق غداً الأربعاء.وقال البطنيجي في تصريح لـ "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أنهت كافة الترتيبات لتأمين الامتحانات من خلال نقلها للمقرات واللجان، وتأمين الأماكن التي ستعقد بها.وأشار إلى أن الشرطة باشرت بتجهيز الأعداد الكاملة من أفرادها بهدف تأمين الامتحانات، واللجان من جانب، والأجواء العامة في مختلف مناطق القطاع، من خلال استمرار قرار منع الحفلات في الشوارع العامة، ومنع مكبرات الصوت لتهيئة الأجواء للطلاب.