السيسي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من نتنياهو بشأن حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية

تلقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية.

وقال أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".



وتابع فهمي، خلال تصريح مقتضب، أن "الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود".



وأضاف أن "الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أكدا على أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".





وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين، واستشهد مجند مصري، في تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية، صباح السبت المنصرم.



