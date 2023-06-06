قناة السويس تعلن عبور ناقلة البترول (SEAVIGOUR) بعد إصلاحها

رام الله - دنيا الوطنقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، إن "حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الاثنين، استئناف عبور ناقلة البترول SEAVIGOUR في رحلتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها".وتابع رئيس الهيئة، في بيان له، أن "نتائج الفحص الشامل الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءات هندسية وملاحية أكد صلاحية الناقلة للإبحار وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى، لتستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة وتصل إلى غاطس السويس خارج المجرى الملاحي للقناة مساء الإثنين".وأكد أن "قناة السويس تمتلك المقومات البشرية والفنية اللازمة للتعامل مع طوارئ الملاحة داخل القناة وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات المختلفة".وفق (مصراوي)ويشار إلى أن "حركة الملاحة بالقناة شهدت، الاثنين، عبور 72 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الاثنين، استئناف عبور ناقلة البترول (SEAVIGOUR) في رحلتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها".وأوضح رئيس الهيئة أن "نتائج الفحص الشامل الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءات هندسية وملاحية أكد صلاحية الناقلة للإبحار وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى، لتستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة وتصل إلى غاطس السويس خارج المجرى الملاحي للقناة مساء أمس".