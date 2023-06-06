المنظمات الأهلية: عملية الاستدعاء لنشطاء أمان انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني





وتعبر الشبكة عن وقوفها الى جانب "أمان" وهو احدى الجهات المشهود لها بالتقارير المهنية والشفافة على مدى سنوات طويلة وكان الاجدر فتح تحقيق وملاحقة مع الفاسدين، وتوفير الحماية للمؤسسات والافراد الذين يدافعون عن القيم الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومبادئ النزاهة والشفافية .



رام الله - دنيا الوطنقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها ببالغ الخطورة والاستهجان لما جرى من استدعاء لكل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف امان، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما امام رئيس النيابة حيث تم توجيه تهم القدح والذم، وانتهاك قانون الجرائم الاكترونية من خلال نشر تقرير امان السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022 الذي جاء بعنوان "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الاخر وتم عرضه اواخر ايار الماضي .وتقول الشبكة إنها إذ تعتبر الشبكة عملية الاستدعاء بمثابة تعدي على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، ولا تستند لأي أساس قانوني بل هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني في ظل تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على الأرض والانسان وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة من استهداف يومي يستوجب العمل على صون والدفاع وحماية الحريات العامة وتعزيزها وهو ما يساعد في تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال بدلا من اثارة القضايا الخلافية الداخلية وفي ظل عد اجراء الانتخابات وعدم وجود مجلس تشريعي منتخب .وتطالب الشبكة على ضوء الاستدعاء على خلفية نشر التقرير بالتوقف فورا عن هذه الخطوة، وتؤكد مساندتها للائتلاف ودوره، وبعدم تقييد فضاء الحريات الاساسية، واهمية احترامها ووقف التعدي عليها، وتطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتراجع عن عملية الاستدعاء، والتحقيق المقررة اليوم الثلاثاء.