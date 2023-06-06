تركيا: أردوغان يعيّن إبراهيم قالن رئيساً للاستخبارات

رام الله - دنيا الوطنعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، المتحدث السابق باسم الرئاسة إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات خلفاً لهاكان فيدان الذي تولى وزارة الخارجية.جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نقلته وكالة (الأناضول) التركية للأنباء.والأحد الماضي، أعلن أردوغان عن تشكيلة حكومته الجديدة، بعد أداء اليمين الدستورية في أعقاب فوزه بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة على حساب مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.كما شهدت الحكومة تغيير جميع وزراء الحكومة السابقة باستثناء اثنين هما وزير الصحة، ووزير السياحة والثقافة، وكان من أبرز التعيينات إسناد وزارة الخارجية إلى هاكان فيدان الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات منذ عام 2010.وتم تعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية، وعلي يرلي قايا وزيراً للداخلية، ويشار غولر وزيرا للدفاع، علما بأن الأخير كان رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة التركية.وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الإثنين، عن توكيل قائد القوات البرية موسى أوسوار برئاسة هيئة الأركان مؤقتاً لحين تعيين رئيس آخر لها، كما أعلنت الدائرة عن تعيين خلوق غورغون رئيساً لهيئة الصناعات الدفاعية.