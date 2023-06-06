شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على أحد أخطر المطلوبين في جنين

الشرطة تقبض على أحد أخطر المطلوبين في جنين
الشرطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوب خطير في كمين محكم، داخل محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن "قوة من الشرطة تابعت المطلوب الاخطر في جنين والملقب " شلاطة " والذي قام صباح اليوم بإطلاق النار باتجاه مركبة لاحد المواطنين واصاب طفلا 12 عاما لا يزال يتلقى العلاج".

وأضاف ارزيقات المطلوب "مسجل كذلك بحقه 4 قضايا اطلاق نار باتجاه مواطنين واصابتهم وقضية ايذاء بليغ لمواطن اخر وخطف وحجز حرية وسرقة عدة منازل ومركبات وقضايا تجارة سلاح وكذلك مسجل بحقه 42 قضية بتهم مختلفة منظورة امام القضاء ومطلوب في محافظات أخرى".

وتابع "وقد نصبت الشرطة كمينا للقبض عليه بالقرب من الجامعة الامريكية وعند وصوله للمكان اطلق النار فأصاب طالبا في الجامعة الامريكية من سكان محافظة قلقيلية اثناء وجوده في المكان فردت القوة بالمثل فأصابته بإصابات وصفت بالمتوسطة وتم القاء القبض عليه وقدمت له العلاج اللازم وضبطت سلاحا ناريا كان بحوزته وقد تم التحفظ عليه لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه".

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