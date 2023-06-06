حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 56 للنكسة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، بياناً في الذكرى الـ 56 لذكرى النكسة، عدوان عام 1967.





وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "شعبنا والمقاومة سيواصلون نضالهم حتى انتزاع الحرية".





وأكد قاسم أن "الحركة ومعها كل قوى المقاومة وشعبنا الفلسطيني سيواصلون نضالهم المشروع بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وسيستمرون في قتالهم ضد هذا الاحتلال إلى أن ننتزع حرية شعبنا ونقيم دولتنا الفلسطينية على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس".





وقال: "إن شعبنا وبالرغم من كل هذه السنوات الطويلة التي تمر على النكسة إلا أنه يحمل سلاحه ويقاتل ويتمسك بكل تفاصيل القضية الفلسطينية، يتمسك بأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس وفي كل مكان".





وشدد المتحدث باسم حركة حماس، على أن كل هذه السنوات وتطاول الزمن على بقاء هذا الاحتلال سيزيدنا إصراراً على إكمال هذا المشوار حتى الوصول إلى نهايته، مشيرا إلى أن الصهاينة منذ أن وطأوا أرض فلسطين التاريخية والعدوان لا يتوقف على شعبنا ومقدساتنا وأرضنا الفلسطينية كذلك منذ النكبة وكذلك التهجير وفي النكسة التي تمر ذكراها في هذا اليوم.





وأضاف قاسم "كلنا نشكل جسداً واحداً لمواجهة هذا العدوان وهذا الاحتلال البغيض، والشعب في كل ساحات تواجده بالفعل سيرسم لوحة تكامل النضال الفلسطيني على طريق تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".





وبيّن أن هناك تركيزا على العدوان على الأقصى ومحاربة هويته العربية الفلسطينية الإسلامية لصالح مشروع تهويدي كبير يريد أن يلغي هوية القدس ويُنهي الوجود الفلسطيني فيها في حرب دينية مفتوحة على كل الصعد.





وقال الناطق باسم حركة حماس: "إن أهلنا بالضفة في خضم ثورة كبيرة عارمة ضد هذا المحتل، وأهلنا في القدس في الرباط المستمر والكبير في المسجد الأقصى المبارك، وغزة التي تدفع ضريبة إسنادها لكل حالة النضال الوطني الفلسطيني عبر هذا الحصار الصهيوني والعدوان المتكرر".

رام الله - دنيا الوطن