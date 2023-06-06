التعليم بغزة تصدر مجموعة تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، صباح اليوم، مجموعة من التعليمات المهمة لضبط امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها،غدًا الأربعاء، السادس من حزيران/ يونيو 2023.وقالت الوزارة في تنويهها: "يمنع منعاً باتاً اصطحاب أي جهاز خلوي (جوال؛ لاسلكي. مسجل ساعات ذكية؛ سماعات).ونوّهت الوزارة بأن الطالب سيعتبر راسباً في المبحث في حال "تم ضبط جهاز جوال مغلقاً أو مفتوحاً ولم يتم استخدامه"وتابعت: "يعتبر الطالب راسباً في جميع المباحث، في حال تم ضبط الجوال محتوياً على مادة الامتحان أو جزء منها أو كان موصولاً بسماعات وحاول استخدامه".وأكملت "يعتبر المشترك راسباً في مبحث واحد إذا ضبط متلبساً بالغش، أو وجد في دفتره مادة لها علاقة بالامتحان، أو وجدت شتائم أو علامات مميزة في دفتر الإجابة تدل على المشترك، أو قام المشترك بإحداث تشويش أو شغب أو قام بتمزيق دفتر الإجابة.وقالت إن "الطالب سيكون راسباً في جميع المباحث في حال سبّ الذات الإلهية وسيحوّل عقبها إلى القضاء."وأضافت في حال أيضًا "ارتكب ما يوجب إلغاء الامتحان في مبحثين أو أكثر، وخرج من القاعة ومعه أسئلة الامتحان أو دفتر الإجابة، أو قام بشتم أو تهديد رئيس القاعة أو المراقب.ونوّهت إلى أنه "في حال انتحال الشخصية سيحول إلى القضاء". مشددة على الطلبة بضرورة قراءة كافة تعليمات الضبط الموجود على أبواب القاعات.