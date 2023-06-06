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الكويتيون ينتخبون برلمانهم الجديد

الكويتيون ينتخبون برلمانهم الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق اليوم الثلاثاء، الانتخابات التشريعية في الكويت لاختيار برلمان جديد، في انتخابات هي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف منذ تقلد نواف الأحمد الجابر الصباح منصب أمير البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، على أن تستمر العملية الانتخابية 12 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية جهوزية عناصرها لتأمين الانتخابات البرلمانية، حيث قال مصدر أمني إن الخطة الأمنية تعتمد محاور عدة، أبرزها: التأهب واليقظة لمنع أي محاولة إخلال بالعملية الانتخابية، وتقديم كل أوجه الدعم للناخبين، بما يوفر الطمأنينة والهدوء في لجان الاقتراع.

وأشار المصدر إلى أن تعليمات مشددة صدرت بضرورة التعامل الحازم والفوري مع أي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية.

ويتنافس 207 مرشحين على 50 مقعدا تمثل 10 دوائر انتخابية تقسم البلاد، وفق نظام انتخابي يعتمد على "الصوت الانتخابي الواحد"، ولولاية مدتها 4 سنوات.

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