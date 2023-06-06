بالفيديو: شرطة الاحتلال تقتحم منزل المحرر كريم يونس



















جاء هذا الاقتحام ضمن عدة اقتحامات قامت بها الشرطة الإسرائيلية بعد تحرر الأسير كريم يونس، إذ استولت الشرطة خلال الاقتحام الأخير على مبالغ مالية ومجوهرات، تعود لعائلة الأسير.

رام الله - دنيا الوطناقتحت قوات من شرطة الاحتلال و(شاباك)، صباح اليوم، منزل الأسير المحرر كريم يونس، في بلدة عارة داخل أراضي الـ48.وصادرت شرطة الاحتلال مركبة تعود لعائلة نديم يونس شقيق الأسير المحرر كريم يونس عقب اقتحام منزلهم.وأفادت مصادر محلية، بأن تلك القوات حققت مع عائلة المحرر يونس، وفتشت منزلها قبل أن تصادر مركبة تعود للعائلة.