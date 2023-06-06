الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطناً فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس كلا من: محمد الريشة، والجريح سليمان قطناني، والطلبة في جامعة النجاح، قاسم قدح، إبراهيم دويكات، أحمد خالد، وجميعهم من نابلس.



وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين: إياد أبو صلاح، وعمر أبو صلاح من طولكرم، وعمر عساف، وأسعد أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين.



وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت فجار ببيت لحم كلا من: جواد طقاطقة، وعادل عيسى طقاطقة وشقيقه علي، والشاب خالد عماد بني عودة من طمون جنوب طوباس.



ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من المدينة، وهم: علي عيشة، زين مهنا، يزن سليمي.







رام الله - دنيا الوطن