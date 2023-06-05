لجنة متابعة امتحانات الثانوية العامة تعقد اجتماعاً موسعاً بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة المتابعة الوزارية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة بغزة لمناقشة كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها بعد غد الأربعاء.وترأس الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي خالد أبو ندى بمشاركة الوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامين، (بحسب بيان صادر عن الوزارة بغزة).ورحّب أبو ندى بالحضور، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإنجاح الامتحانات وإخراجها بالصورة المثلى متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ الامتحانات، مع استعراض أهم الإجراءات التي تم تنفيذها قبيل انطلاق الدورة الأولى للامتحانات.