النائب قرعاوي: شعبنا يزداد عزماً ومضياً نحو التحرير ودحر الاحتلال





وبعد يومين من المعارك والقصف الجوي، تمكن الاحتلال من إحكام سيطرته على البلدة القديمة والدخول إلى المسجد الأقصى وحائط البراق. وفي اللحظات الأولى لاحتلال الضفة والقدس، بدأت خطوات التهويد والاستيطان، ووضعت حكومة الاحتلال البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لتحقيق أهدافها، للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين.



ومنذ عام 1967 تضاعف النشاط الاستيطاني على ما تبقى من الأرض الفلسطينية بشكل مخيف، حتى وصل عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة والقدس الى أكثر من 360، بينما يسعى الاحتلال لرفع عدد المستوطنين الى مليون.





رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة الغربية، فتحي قرعاوي، أن شعبنا الفلسطيني يزداد عزماً ومضياً نحو التحرير ودحر الاحتلال، وذلك في الذكرى السادسة والخمسين للنكسة، وإكمال احتلال كامل التراب الفلسطيني.وشدد قرعاوي على ضرورة تواصل الحراكات الشعبية لردع الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، إلى جانب استعادة الأمة لدورها في تحقيق النهضة والتحرير الشامل.ويوافق اليوم الاثنين، الخامس من حزيران الذكرى السنوية لبدء حرب "النكسة" عام 1967 التي انتهت باحتلال كامل الضفة والقدس وقطاع غزة.