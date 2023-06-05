مقتل شخص في عرب الخوالد بأراضي 48

رام الله - دنيا الوطنقُتل شخص وأصيب آخر، وكلاهما في الخمسينات من عمريهما، مساء اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرب الخوالد قرب إبطن داخل أراضي عام 1948.وجاءت هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 استفحالا في جرائم القتل وأحداث العنف وتحديدا في الآونة الأخيرة، إذ ارتكبت خلال اليومين الأخيرين 3 جرائم قتل.والقتلى الثلاثة في اليومين الماضيين: هم إسماعيل الشمالي، الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في حي الجواريش بالرملة مساء السبت، وأحمد حازم شريف من قلنسوة، وعمر عوالي من عبلين، اللذين تعرضا لجريمتي إطلاق نار منفصلتين مساء الأحد.وبهذه الجريمة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48 منذ مطلع العام الجاري، إلى 84 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.