وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

رام الله - دنيا الوطنبحث منسقو لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في كل من محافظات ( القدس، رام الله، الخليل، بيت لحم، أريحا والأغوار)، اليوم، التقييم الشامل لعمل لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في المحافظات، وذلك في مقر محافظة القدس، في بلدة الرام.وأقر المجتمعون على أهمية رفع عدد من التوصيات من شأنها محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح، أبرزها اتخاذ إجراءات عقابية رادعة لمعاقبة سماسرة التصاريح من خلال تعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وتنفيذ حملات تفتيشيية من خلال اللجنة المحلية المشكلة في كل مديرية عمل من موظفي دوائر تنظيم العمل الخارجي والتفتيش والحماية الاجتماعية ورفعها للجنة ملاحقة سماسرة التصاريح المشكلة في كل محافظة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.كما اتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف العمالي حول مخاطر انتشار ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن، حيث يتعرض العامل إلى خسارة ما يقارب 3000 شيكل شهريا لصالح السماسرة، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي شامل قبل نهاية عام 2023.