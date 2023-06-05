شؤون فلسطينية

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث منسقو لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في كل من محافظات ( القدس، رام الله، الخليل، بيت لحم، أريحا والأغوار)، اليوم، التقييم الشامل لعمل لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في المحافظات، وذلك في مقر محافظة القدس، في بلدة الرام.

وأقر المجتمعون على أهمية رفع عدد من التوصيات من شأنها محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح، أبرزها اتخاذ إجراءات عقابية رادعة لمعاقبة سماسرة التصاريح من خلال تعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وتنفيذ حملات تفتيشيية من خلال اللجنة المحلية المشكلة في كل مديرية عمل من موظفي دوائر تنظيم  العمل الخارجي والتفتيش والحماية الاجتماعية ورفعها للجنة ملاحقة سماسرة التصاريح المشكلة في كل محافظة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف العمالي حول مخاطر انتشار ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن، حيث يتعرض العامل إلى خسارة ما يقارب 3000 شيكل شهريا لصالح السماسرة، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي شامل قبل نهاية عام 2023.

أخبار ذات صلة

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

الشيخ معقباً على استشهاد الطفل التميمي: احتلال محصن بصمت دولي

الشيخ معقباً على استشهاد الطفل التميمي: احتلال محصن بصمت دولي

رام الله: تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي

رام الله: تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

تشغيل مشروع شبكة الصرف الصحي في القرية السويدية برفح

تشغيل مشروع شبكة الصرف الصحي في القرية السويدية برفح

إصابات خلال هجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال في قلقيلية ورام الله

إصابات خلال هجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال في قلقيلية ورام الله

جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين والسويد

جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين والسويد

منوعات

بالصور: نجمة طيور الجنة لين الصعيدي تصدم الجمهور بآخر ظهور لها

بالصور: نجمة طيور الجنة لين الصعيدي تصدم الجمهور بآخر ظهور لها

تطورات صادمة في قضية حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

تطورات صادمة في قضية حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

نادين نجيم تخرج عن صمتها وترد على شائعات حضانة أطفالها

نادين نجيم تخرج عن صمتها وترد على شائعات حضانة أطفالها

مرح جبر تكشف لجمهورها عن عمرها الحقيقي

مرح جبر تكشف لجمهورها عن عمرها الحقيقي

بالفيديو: محمد رمضان يستجيب لرجل طلب منه المساعدة بالزواج: عينيا ليك

بالفيديو: محمد رمضان يستجيب لرجل طلب منه المساعدة بالزواج: عينيا ليك

بالفيديو: ماذا قالت إليسا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

بالفيديو: ماذا قالت إليسا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب: فلستني

والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب: فلستني

ماذا فعلت نادين الراسي لتتخطّى أزمة وفاة شقيقها؟

ماذا فعلت نادين الراسي لتتخطّى أزمة وفاة شقيقها؟

للمرة الأولى.. منة فضالي تكشف تعرضها للعنف الجسدي من طليقها

للمرة الأولى.. منة فضالي تكشف تعرضها للعنف الجسدي من طليقها

براد بيت وأنجلينا جولي يتصدران الترند مجدداً بعد تهديدات الأخيرة بفضح تجاوزاته

براد بيت وأنجلينا جولي يتصدران الترند مجدداً بعد تهديدات الأخيرة بفضح تجاوزاته

عربي

مصر تقرر وقف الحصول على قروض جديدة

مصر تقرر وقف الحصول على قروض جديدة

الإعلان عن موعد فتح سفارة إيران في الرياض

الإعلان عن موعد فتح سفارة إيران في الرياض

لبنان: رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة

بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة