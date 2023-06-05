شؤون فلسطينية

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على الإحالة النهائية لعطاء صوامع القمح بطاقة تخزينية استراتيجية 80 ألف طن على ائتلاف من شركات محلية وعربية، ضمن جدول زمني محدد، ليبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في غضون شهرين في الضفة الغربية، تتبعها المرحلة الثانية في غزة.

وتأتي الإحالة القطعية بعد استكمال لجنة العطاءات الخاصة بهذا المشروع الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المتبعة في كراسة عطاء المناقصة.

 وذكر مجلس الوزراء أن قرار إنشاء صوامع القمح يعد هدفاً استراتيجياً للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، ليشمل العطاء في المرحلة الأولى المحافظات الشمالية وفي المرحلة الثانية المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، رفع الحماية عن 240 ألف دونم من الملكيات الخاصة في محافظات الوطن، بما يتيح المجال لاستثمار هذه الأراضي في مجالات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة وغيرها، كما تم اعتماد توسيع مساحة المحميات الجديدة المقترحة الواقعة على الأراضي الحكومية.

ووجه جهات الاختصاص الحكومية بمتابعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت مع الحكومة المصرية للمصادقة عليها، وتقديم التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء لتفعيل تنفيذها.

وصادق على إنشاء صندوق خاص لإعادة تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يساعد على توفير الطاقة الكهربائية الشمسية للأسر المحتاجة في فلسطين ويخفض تكاليف فاتورة الكهرباء للمواطنين.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الأمن السيبراني، وإحالة مشروع قانون الأمن السيبراني للدراسة لكافة الجهات المعنية، وعلى الإحالة النهائية لمشاريع إنشاء وصيانة مدارس في عدة محافظات بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، وعلى عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية ومؤسسات تمويل لمشاريع مسح إحصائي.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول اجتماع الخبراء القانونيين الدوليين للتحضير للمرافعة القانونية أمام محكمة العدل الدولية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأعرب عن شكره للولايات المتحدة المكسيكية لرفعها مستوى التمثيل لدولة فلسطين إلى سفارة، ما يعني اعتراف المكسيك بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول الصديقة لأن تحذو حذوها في ضوء المحاولات الإسرائيلية للتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.

واستعرض وزير شؤون القدس فادي الهدمي التقرير الصادر عن الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية المتعلق بأوضاع مدرسة لجنة اليتيم العربي في القدس، حيث أكد مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بخصوص متابعة الموضوع والحفاظ على هذا الصرح التعليمي المهم.

أخبار ذات صلة

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية في رام الله

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

الشيخ معقباً على استشهاد الطفل التميمي: احتلال محصن بصمت دولي

الشيخ معقباً على استشهاد الطفل التميمي: احتلال محصن بصمت دولي

رام الله: تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي

رام الله: تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

الصندوق بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية يعقدان ورشة عمل في بيت لحم

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

انتهاء المرحلة الأخيرة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

وزارة العمل: لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح يوصون بإجراءات عقابية رادعة لمحاربة السماسرة

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

أمان يستنكر استدعاء مسؤولين لديه للتحقيق في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة

تشغيل مشروع شبكة الصرف الصحي في القرية السويدية برفح

تشغيل مشروع شبكة الصرف الصحي في القرية السويدية برفح

إصابات خلال هجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال في قلقيلية ورام الله

إصابات خلال هجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال في قلقيلية ورام الله

جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين والسويد

جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين والسويد

منوعات

بالصور: نجمة طيور الجنة لين الصعيدي تصدم الجمهور بآخر ظهور لها

بالصور: نجمة طيور الجنة لين الصعيدي تصدم الجمهور بآخر ظهور لها

تطورات صادمة في قضية حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

تطورات صادمة في قضية حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

نادين نجيم تخرج عن صمتها وترد على شائعات حضانة أطفالها

نادين نجيم تخرج عن صمتها وترد على شائعات حضانة أطفالها

مرح جبر تكشف لجمهورها عن عمرها الحقيقي

مرح جبر تكشف لجمهورها عن عمرها الحقيقي

بالفيديو: محمد رمضان يستجيب لرجل طلب منه المساعدة بالزواج: عينيا ليك

بالفيديو: محمد رمضان يستجيب لرجل طلب منه المساعدة بالزواج: عينيا ليك

بالفيديو: ماذا قالت إليسا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

بالفيديو: ماذا قالت إليسا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب: فلستني

والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب: فلستني

ماذا فعلت نادين الراسي لتتخطّى أزمة وفاة شقيقها؟

ماذا فعلت نادين الراسي لتتخطّى أزمة وفاة شقيقها؟

للمرة الأولى.. منة فضالي تكشف تعرضها للعنف الجسدي من طليقها

للمرة الأولى.. منة فضالي تكشف تعرضها للعنف الجسدي من طليقها

براد بيت وأنجلينا جولي يتصدران الترند مجدداً بعد تهديدات الأخيرة بفضح تجاوزاته

براد بيت وأنجلينا جولي يتصدران الترند مجدداً بعد تهديدات الأخيرة بفضح تجاوزاته

عربي

مصر تقرر وقف الحصول على قروض جديدة

مصر تقرر وقف الحصول على قروض جديدة

الإعلان عن موعد فتح سفارة إيران في الرياض

الإعلان عن موعد فتح سفارة إيران في الرياض

لبنان: رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة

بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة