الاحتلال يعتزم فرض قوانينه على مناطق بالضفة ترسيخاً لمشاريعه الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطنتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض قوانين بيئية إسرائيلية على مناطق بالضفة الغربية، ترسيخاً للمشاريع الاستيطانية وخطط التوسع الاستيطاني ومحاولة الاستيلاء الكامل على الضفة.وطرح وزراء بحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة مقترحاً لتمويل مشاريع استيطانية، تحت ذرائع المحافظة على البيئة، ومنها إنتاج كهرباء من خلال إحراق النفايات في 33 موقعاً بالضفة الغربية.ويخصص مقترح الاحتلال 20 مليون شيكل لإخلاء النفايات من 25 قرية فلسطينية في الضفة الغربية ومدينة أريحا، وإقامة منشآت بالضفة لمعالجة هذه النفايات إلى جانب النفايات التي يتم استخراجها من المستوطنات.ويهدف الاحتلال من خلال هذه المشاريع إلى ترسيخ قوانينه في الضفة الغربية، ضمن محاولاته لفرض المزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية.ويتناقض مقترح المشروع مع القوانين والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، إضافة إلى تكبيل وتقويض أي سلطة للحكومة الفلسطينية.