الشيخ معقباً على استشهاد الطفل التميمي: احتلال محصن بصمت دولي

رام الله - دنيا الوطنعقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، مساء اليوم الاثنين، على استشهاد الطفل الفلسطيني محمد التميمي برصاص الاحتلال الإسرائيلي.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر) إن "هذا الطفل عمره سنتان من قرية النبي صالح قضاء رام الله. توفي برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي!!! ماذا ستقول سلطات الاحتلال عنه؟ ارهابي؟ عرّض حياة جنودهم للخطر؟! الاحتلال هو الارهاب بعينه".وأضاف الشيخ "مع الاحتلال تسقط القيم والاخلاق والانسانية والضمير. اين العدالة وحقوق الانسان والطفل مما يجري في فلسطين؟!!! احتلال محصن بصمت دولي".