شؤون فلسطينية

رام الله: تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي

رام الله: تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيع المواطنون مساء اليوم الإثنين، جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي الذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة النبي صالح بمدينة رام الله.

ووصل جثمان الشهيد التميمي الذي لم يتجاوز العامين من عمره إلى مجمع فلسطين الطبي لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن يتم دفن جثمانه.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن استشهاد، الطفل محمد هيثم التميمي (ثلاثة أعوام) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام، في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الطفل التميمي، كما أبلغتها بأنه يجري الترتيب لنقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وكان الشهيد الطفل التميمي يتلقى العلاج في مستشفى (هداسا عين كارم) بالقدس المحتلة، بعد أن أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ووالده قبل يومين في القرية.

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