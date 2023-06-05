غانتس: سندعم أي خطوة لحكومة نتنياهو ضد إيران

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنّ التهديد الإيراني أصبح حقيقيًا، ومن شأنه أن يعرض المنطقة للخطر.وأضاف غانتس في تصريح صحفي: "سندعم أي خطوة مناسبة تقوم بها حكومة نتنياهو لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية"، لافتًا إلى أنّ "التهديد الإيراني أصبح حقيقيا من شأنه أن يعرض المنطقة للخطر".وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ "كل الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع الملف النووي الإيراني".وأضاف بلينكن "لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، إيران تبقى الخطر الأكبر على إسرائيل ولا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا".