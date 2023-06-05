بلينكن: حل الدولتين يمكن التوصل إليه فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين، إن ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع الراهن للمواقع المقدسة ومواصلة هدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين، منوها إلى أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ستستمر قوية وستصمد.وأضاف بلينكن: "ندعم جهود حل الدولتين وهو الطريق الأفضل كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام، ينبغي الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد العنف والتوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حل الدولتين يمكن التوصل إليه فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين".وجاء في حديث بلينكن: "الولايات المتحدة ستعمل نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل".وذكر بلينكن: "لا يمكن الاستغناء عن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية وهي تصب في صالح العالم بأسره، ونرحب بجهود إيجاد توافق داخلي في إسرائيل (..) أعلنا تقديم مليار دولار لإسرائيل لتطوير منظومة القبة الحديدية".وقال: "نعمل على تطوير منظومات دفاعية مشتركة مع إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وتصدى بقوة للجهود المناوئة لإسرائيل في كل محفل بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".