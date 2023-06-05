شؤون فلسطينية

عياش يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا ومقدساته

عياش يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا ومقدساته
محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالب محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

كما طالب عياش كذلك في بيان صحفي، صدر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست، بمناسبة الذكرى الـ 56 للنكسة، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال عياش "إن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تنال من إرادة شعبنا في مواصلة نضاله حتى عودته الى أرضه، وتجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف".

وأكد عياش أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع، من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

وأضاف أن هذه اللحظة الفارقة في مسيرة نضال شعبنا، وفي ظل الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين على أرضنا ومقدساتنا، تتطلب من الجميع توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا البطل في كافة أماكن تواجده، لمواجهة عدوان الاحتلال وسياساته العنصرية التي تهدف لإنهاء وجودنا من أرضنا.

ودعا عياش الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة، بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

كما شدد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والقانونية الفلسطينية والعربية ومن جانب الدول الصديقة وأحرار العالم لحماية الحقوق الفلسطينية وتثبيتها، خاصةً أمام محكمة العدل الدولية.

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