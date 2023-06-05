دولي

رئيس كنيست الاحتلال يزور المغرب نهاية الأسبوع

رئيس كنيست الاحتلال يزور المغرب نهاية الأسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن (كنيست) الاحتلال اليوم الاثنين، أن رئيسه أمير أوحانا سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية للبرلمان المغربي.

ومن المتوقع أن يلتقي أوحانا خلال زيارته رئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي، بحسب ما أفاد تلفزيون (i24News) الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يدلي أوحانا والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال أوحانا في بيان له: "الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرائدة لملك المغرب محمد السادس"، مضيفاً: "حلم السلام مع الدول الإسلامية لطالما كان يخيم على قلوبنا، ومدى ملاءمة ذلك من بين كل هذه البلدان - المملكة المغربية هي أول من دعا أحد رموز الحكومة، رئيس الهيئة التشريعية لدولة إسرائيل، الذي صادف أنه من أصل مغربي، في زيارة رسمية للبرلمان".

ومن المقرر أن يجتمع أوحانا أيضا مع كبار أعضاء الحكومة المغربية، وكذلك مع قادة الجالية اليهودية المحلية.

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