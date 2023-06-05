حمدونة: حياة الأسرى الفلسطينيين قاسية في السجون الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكد الباحث المختص في قضايا الأسرى رأفت حمدونة يوم الاثنين، أن حياة الأسرى الفلسطينيين قاسية في السجون الإسرائيلية في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل منظومة إسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة منذ تولى الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة التي تنتهج سياسة عنصرية تجاههم.وأضاف أن سلطات الاحتلال تصادر المكانة القانونية بحق الأسرى، ولا تلتزم بالمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، والإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة)، وتحتجز الأسرى في أماكن اعتقال تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية.ولفت إلى الاقتحامات المستمرة للغرف والأقسام من قبل الفرق الخاصة للغرف والأقسام وتواصل التفتيشات، ومنع الزيارات ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة وإدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي ، وانتشار الحشرات وأجهزة التشويش والتفتيش المسببة للسرطانات فى كل مكان، وعدم العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية، الأمر الذى يخلف المزيد من الشهداء نتيجة الاهمال والاستهتار الطبي وسياسة القتل البطيء .وأشار حمدونة لقضية ما يقارب من 33 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبي ، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة ، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية ، واعتقال ما يزيد عن (1000) معتقل إداري في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، وبملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه ، إضافة لمعاناة الأسرى الأطفال البالغ عددهم ما يقارب من 150 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية .ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية والجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى من عبث الشخصيات المتطرفة والحكومة اليمينية الاسرائيلية، ومساندة برنامج الأسرى الاداريين النضالي لوقف النزيف الواقع عليهم بلا لوائح اتهام.