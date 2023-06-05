تفاصيل لقاء وفد الجهاد الإسلامي وقيادة المخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطنأفادت حركة الجهاد الإسلامي، أن وفدها المتواجد في القاهرة بقيادة أمينها العام زياد النخالة، التقى، اليوم الاثنين، بالوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد إن وفد الحركة التقى بالوزير المصري عباس كامل، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد وعدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصري.وأكد شهاب أن اللقاء كان إيجابيا ومثمراً، وعكس حرص مصر على سلامة ووحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا لاسيما أهلنا في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر المستمر منذ عدة سنوات.كما أكد شهاب خلال تصريح له، أن مصر لها دور كبير وأن الحركة معنية بدورها في المنطقة وهذا ما دفع لتعزيز العلاقات معها.وأفاد شهاب بأن اللقاء استعرض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما فيها الأوضاع السياسية والميدانية لاسيما التصعيد الأخير على غزة واغتيال قادة المقاومة وما يجري في الضفة الغربية والقدس، فيما أكدت الحركة على مواقفها الثابتة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.