نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة برنامج زمالة تطبيعي

رام الله - دنيا الوطندعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين كافة الصحفيين الى مقاطعة زمالة برنامج الصحافة الدولي للشرق الأوسط، الذي تروج له ما تسمى بشبكة الصحافة الاستقصائية العالمية (GIJN)، والممول من وزارة الخارجية الألمانية ويستهدف أربعة صحفيين عرب، إضافة الى صحفي إسرائيلي ستكون زمالته على شرف ما رئيس بلدية القدس السابق الصهيوني تيدي كوليك، الذي عزز الاحتلال تهويده للقدس وسيطرته على المدينة وهدمت مئات البيوت الفلسطينية خلال فترة ولايته.وأكدت النقابة أن هذا البرنامج بشكله ومضمونه هو برنامج تطبيعي بامتياز، يعتبر كل من يشارك فيه مرتكباً لجرم التطبيع وخاضعاً للمحاسبة، وعبرت النقابة عن مساندتها لما جاء في بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وحركة BDS، حول هذا البرنامج والمروجين له ومموليه.ودعت النقابة الاتحاد العام للصحفيين العرب الى تعميم فحوى هذا الموقف على كافة الصحفيين العرب، وتفعيل المواد الخاصة بالتطبيع ومقاطعة الاحتلال في النظام الداخلي للاتحاد.