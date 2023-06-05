شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُهنئ العاهل الأردني بزفاف ولي العهد الحسين

الرئيس عباس يُهنئ العاهل الأردني بزفاف ولي العهد الحسين
الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بزفاف ولي العهد
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بزواج نجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بن الحسين.

وأعرب الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي، عن أحر التهاني والتبريكات للعاهل الأردني، سائلا المولى عز وجل أن يجعله زواج خير وبركة، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.

من جانبه، شكر العاهل الأردني الرئيس عباس على التهنئة، مؤكدا عمق العلاقات بين الأردن وفلسطين على المستويات كافة.

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