شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال التوسعة لمحطة تحلية البحر

الوزير غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال التوسعة لمحطة تحلية البحر
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم مشروع استكمال اعمال التوسعة لمحطة تحلية البحر في جنوب غزة، بمشاركة السفير سفين بورغسردورف ممثل الاتحاد الأوروبي، ولوتشيا ايلمي الممثل الخاص لمنظمة (يونيسف)  في فلسطين.

وافتتح غنيم كلمته بالإعلان عن الانتهاء من استكمال أعمال التوسعة وبدء التشغيل التجريبي في محطة تحلية جنوب غزة، والتي ستخدم أكثر من ربع مليون مواطن ما يشكل ثمرة واضحة للتعاون البناء مع الشركاء الدوليين. 

وأشار الى أن أهمية هذا المشروع تكمن في زيادة قدرة محطات التحلية الثلاث لتتحول من 8 مليون متر مكعب سنويا الى أكثر من 13 مليون متر مكعب، حيث أن اجمالي كميات المياه المنتجة من هذه المحطة أصبح اليوم يمثل 55% من المياه المحلاة في قطاع غزة إضافة الى 18.3 مليون متر مكعب من المياه المشتراه من ميكروت منها 5 مليون متر مكعب يخدم محافظة خانيونس الامر الذي يوفر ما مجموعه 31.3 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.

وتابع م. غنيم: أن العمل جاري على اعادة هيكلة شبكات المياه لخلط المياه المحلاة و المشتراة مع الجوفية لنصل بعد استكمالها الى 62 مليون متر مكعب تقريباعلى مستوى قطاع غزة، حيث سيكون نصيب المحافظات الجنوبية ما يقارب 25 مليون متر مكعبوهذا يعني توفير مياه صالحة للشرب بواقع 92 لتر للمواطن يوميا في محافظتي خانيونس ورفح .

من جانبه عبر السفير بورغسردورف عن سعادته لمشاركته مع مختلف الشركاء في افتتاح هذا المشروع بحضور ممثلين عن سلطة المياه ومصلحة المياه و(يونيسف)، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي الذين حضروا لتتويج هذا الجهد الذي استمر طوال عشرة أعوام.

وقال: "إن هذا الإنجاز يشعرنا بالفخر، لأننا حققنا معاً ما كان يوماً مكتوباً على الورق، ونفذناه على الأرض"، مؤكداً في هذا السياق على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني في حياة كريمة. وكذلك مواصلة الدعم الأوروبي في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع المياه والصرف الصحي لما له من أهمية حيوية وأثر إيجابي ومباشر على حياة الناس ومستقبل الأجيال القادمة.

كما عبرت عبرت السيدة المي عن تقديرها لسلطة المياه تعاونها واستضافة هذه الفعالية وتنفيذ برامجها الاستراتيجية إلى تحسين الوضع المائي في القطاع وتحسين حياة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا المشروع تعبير حقيقي عن مستوى الشراكة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع على الأرض.

وأشارت الى أن حضور مختلف الشركاء من الاتحاد الأوروبي وسلطة المياه ومصلحة المياه واليونيسف ومشاركتهم بمشاركة الفتيان والفتيات لهو خير دليل على تفاهمنا من أجل المواطن الفلسطيني وسعينا لتوفير مستقبل مائي أفضل ونحن نشهد استكمال الأعمال في هذه المحطة الأكبر من حيث القدرة الإنتاجية.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يُهنئ العاهل الأردني بزفاف ولي العهد الحسين

الرئيس عباس يُهنئ العاهل الأردني بزفاف ولي العهد الحسين

الوزير غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال التوسعة لمحطة تحلية البحر

الوزير غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال التوسعة لمحطة تحلية البحر

حماس تُوجه دعوة للمجتمع الدولي بشأن سياسات الاحتلال الاستيطانية

حماس تُوجه دعوة للمجتمع الدولي بشأن سياسات الاحتلال الاستيطانية

المستشار علي مهنا يؤدي اليمين القانونية رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

المستشار علي مهنا يؤدي اليمين القانونية رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض فلسطين

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض فلسطين

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال رام الله

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال رام الله

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات في سلفيت

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات في سلفيت

اشتية: نتطلع إلى البناء على مخرجات زيارتنا للقاهرة

اشتية: نتطلع إلى البناء على مخرجات زيارتنا للقاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُهنئ العاهل الأردني بزفاف ولي العهد الحسين

الرئيس عباس يُهنئ العاهل الأردني بزفاف ولي العهد الحسين

الوزير غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال التوسعة لمحطة تحلية البحر

الوزير غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال التوسعة لمحطة تحلية البحر

فتح تدعو لإلزام الاحتلال بقرارات الأمم المتحدة

فتح تدعو لإلزام الاحتلال بقرارات الأمم المتحدة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

هيئة الأسرى تدين حملة الاعتقالات والهجمة المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال

هيئة الأسرى تدين حملة الاعتقالات والهجمة المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال

القدس: تشييع الشهيد حاتم أبو نجمة وسط قيود إسرائيلية مشددة

القدس: تشييع الشهيد حاتم أبو نجمة وسط قيود إسرائيلية مشددة

آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون شمال القطاع

آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون شمال القطاع

المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

بالصور: نجمة طيور الجنة لين الصعيدي تصدم الجمهور بآخر ظهور لها

بالصور: نجمة طيور الجنة لين الصعيدي تصدم الجمهور بآخر ظهور لها

تطورات صادمة في قضية حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

تطورات صادمة في قضية حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

نادين نجيم تخرج عن صمتها وترد على شائعات حضانة أطفالها

نادين نجيم تخرج عن صمتها وترد على شائعات حضانة أطفالها

مرح جبر تكشف لجمهورها عن عمرها الحقيقي

مرح جبر تكشف لجمهورها عن عمرها الحقيقي

بالفيديو: محمد رمضان يستجيب لرجل طلب منه المساعدة بالزواج: عينيا ليك

بالفيديو: محمد رمضان يستجيب لرجل طلب منه المساعدة بالزواج: عينيا ليك

بالفيديو: ماذا قالت إليسا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

بالفيديو: ماذا قالت إليسا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب: فلستني

والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب: فلستني

ماذا فعلت نادين الراسي لتتخطّى أزمة وفاة شقيقها؟

ماذا فعلت نادين الراسي لتتخطّى أزمة وفاة شقيقها؟

للمرة الأولى.. منة فضالي تكشف تعرضها للعنف الجسدي من طليقها

للمرة الأولى.. منة فضالي تكشف تعرضها للعنف الجسدي من طليقها

براد بيت وأنجلينا جولي يتصدران الترند مجدداً بعد تهديدات الأخيرة بفضح تجاوزاته

براد بيت وأنجلينا جولي يتصدران الترند مجدداً بعد تهديدات الأخيرة بفضح تجاوزاته

عربي

بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة

بعد انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات بالسودان وحاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة

سوريا: المعارضة تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع نظام الأسد

سوريا: المعارضة تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع نظام الأسد

اتهامات لسفير لبنان في فرنسا بالاغتصاب.. وباريس تطالب برفع حصانته الدبلوماسية

اتهامات لسفير لبنان في فرنسا بالاغتصاب.. وباريس تطالب برفع حصانته الدبلوماسية

الرياض وواشنطن تؤكدان استعدادهما لاستئناف المفاوضات بخصوص السودان

الرياض وواشنطن تؤكدان استعدادهما لاستئناف المفاوضات بخصوص السودان