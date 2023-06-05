حماس تُوجه دعوة للمجتمع الدولي بشأن سياسات الاحتلال الاستيطانية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادّة لوقف سياسات الاحتلال الاستيطانية.





وأعلنت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رفضها وإدانتها بشدّة قرار سلطات الاحتلال "الاستيلاء على عشرة آلاف دونم من أراضينا المحتلة في محافظتي سلفيت وقلقيلية، بهدف توسيع مستوطنة (القنا) وربطها بمستوطنة (أورانيت) عن طريق إقامة وحدات استيطانية جديدة".





وقالت: إن "هذا القرار يشكل عدوانًا جديدًا على شعبنا الفلسطيني وأرضه، وينتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي".





ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات جادة للجم الاحتلال والحيلولة دون استمرار توسعه الاستيطاني، كما نؤكد أن شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجه تلك الإجراءات الاحتلالية، وسيواصل نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية كافّة.

رام الله - دنيا الوطن