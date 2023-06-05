شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض فلسطين

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض فلسطين
الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت الأمانة العامة في بيان صحفي، صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لمناسبة الذكرى الـ56 للنكسة، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة، بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الأمانة العامة: "رغم مرور ما يزيد عن خمسة عقود على النكسة، والسجلّ الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلّة، وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع، من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

كما شددت على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والقانونية الفلسطينية والعربية ومن جانب الدول الصديقة وأحرار العالم لحماية الحقوق الفلسطينية وتثبيتها، خاصةً أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في مُجمل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عدوان عام، والآثار المُترتّبة عليه لإبداء رأيها الاستشاري القانوني الذي سيُمثّل رأياً قانونياً مُهمّاً للغاية من أعلى محكمة دولية، وسيترتب عليه مسؤولية قانونية على الاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه المُستمرة لأكثر من سبعة عقود من الزمن.

وأكدت الجامعة العربية تضامنَها ودعمَها للشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه دفاعاً عن أرضه ووطنه ومُقدّساته بدعمٍ من أمّته وأحرار العالم، وتؤكد استمرار التزام الأمّة دولاً وشعوباً بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية.

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