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الإعلان عن موعد فتح سفارة إيران في الرياض

الإعلان عن موعد فتح سفارة إيران في الرياض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر دبلوماسي في الرياض قوله، إن إيران ستعيد فتح سفارتها في السعودية يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال المصدر إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".

كما قالت مصادر إيرانية لوكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية، إن إيران ستعيد فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

والشهر الماضي، أفادت صحيفة (إيران ديلي)، الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن طهران "عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية"

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرا.

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